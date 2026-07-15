盤後速報 - 惠光(6508)次交易(16)日除息0.5元，參考價25.5元
鉅亨網新聞中心
惠光(6508-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為25.5元，相較今日收盤價26.00元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.92%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|26.00
|0.5
|1.92%
|0.0
|2025/07/09
|27.2
|1.0
|3.68%
|0.0
|2024/07/09
|33.15
|1.0
|3.02%
|0.0
|2023/07/20
|37.6
|2.6851
|7.14%
|0.0
|2022/09/27
|45.4
|2.9864
|6.58%
|0.0
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