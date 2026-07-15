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盤後速報 - 惠光(6508)次交易(16)日除息0.5元，參考價25.5元

鉅亨網新聞中心

惠光(6508-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為25.5元，相較今日收盤價26.00元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.92%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 26.00 0.5 1.92% 0.0
2025/07/09 27.2 1.0 3.68% 0.0
2024/07/09 33.15 1.0 3.02% 0.0
2023/07/20 37.6 2.6851 7.14% 0.0
2022/09/27 45.4 2.9864 6.58% 0.0


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