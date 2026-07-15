盤後速報 - 寶雅(5904)次交易(16)日除息25.5元，參考價651.5元
鉅亨網新聞中心
寶雅(5904-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利25.5元。
首日參考價為651.5元，相較今日收盤價677.00元，息值合計為25.5元，股息殖利率3.77%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|677.00
|25.5
|3.77%
|0.0
|2025/07/15
|509.0
|23.0
|4.52%
|0.1
|2024/06/21
|526.0
|21.0
|3.99%
|0.1
|2023/07/07
|583.0
|23.9
|4.1%
|0.1
|2022/07/20
|375.0
|11.0
|2.93%
|0.1
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 寶雅(5904)大跌7.08%，報669元
- 盤後速報 - 寶雅(5904)下週(7月16日)除息25.5元，預估參考價694.5元
- 〈焦點股〉寶雅全年有望賺逾3個股本 股價衝上664元寫新猷
- 新捷運網帶動新商機 建商新北鶯歌鳳鳴重劃區推案積極
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇