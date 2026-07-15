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盤後速報 - 寶雅(5904)次交易(16)日除息25.5元，參考價651.5元

鉅亨網新聞中心

寶雅(5904-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利25.5元。

首日參考價為651.5元，相較今日收盤價677.00元，息值合計為25.5元，股息殖利率3.77%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 677.00 25.5 3.77% 0.0
2025/07/15 509.0 23.0 4.52% 0.1
2024/06/21 526.0 21.0 3.99% 0.1
2023/07/07 583.0 23.9 4.1% 0.1
2022/07/20 375.0 11.0 2.93% 0.1


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