盤後速報 - 拓凱(4536)次交易(16)日除息8元，參考價163.0元
鉅亨網新聞中心
拓凱(4536-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利8元。
首日參考價為163.0元，相較今日收盤價171.00元，息值合計為8.0元，股息殖利率4.68%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|171.00
|8.0
|4.68%
|0.0
|2025/07/16
|188.0
|11.0
|5.85%
|0.0
|2024/07/15
|195.5
|8.5
|4.35%
|0.0
|2023/07/13
|184.5
|11.0
|5.96%
|0.0
|2022/08/01
|147.0
|6.0
|4.08%
|0.0
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