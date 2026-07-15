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盤後速報 - 拓凱(4536)次交易(16)日除息8元，參考價163.0元

鉅亨網新聞中心

拓凱(4536-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利8元。

首日參考價為163.0元，相較今日收盤價171.00元，息值合計為8.0元，股息殖利率4.68%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 171.00 8.0 4.68% 0.0
2025/07/16 188.0 11.0 5.85% 0.0
2024/07/15 195.5 8.5 4.35% 0.0
2023/07/13 184.5 11.0 5.96% 0.0
2022/08/01 147.0 6.0 4.08% 0.0


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