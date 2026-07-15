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盤後速報 - 聿新科(4161)次交易(16)日除息0.7元，參考價22.4元

鉅亨網新聞中心

聿新科(4161-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

首日參考價為22.4元，相較今日收盤價23.10元，息值合計為0.7元，股息殖利率3.03%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 23.10 0.7 3.03% 0.0
2025/08/20 31.35 0.3001 0.96% 1.3004
2024/07/16 34.95 0.7 2.0% 0.0
2023/08/28 35.2 0.0 0.0% 0.5
2022/08/11 24.1 0.3 1.24% 0.0


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