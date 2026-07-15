盤後速報 - 聿新科(4161)次交易(16)日除息0.7元，參考價22.4元
鉅亨網新聞中心
聿新科(4161-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。
首日參考價為22.4元，相較今日收盤價23.10元，息值合計為0.7元，股息殖利率3.03%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|23.10
|0.7
|3.03%
|0.0
|2025/08/20
|31.35
|0.3001
|0.96%
|1.3004
|2024/07/16
|34.95
|0.7
|2.0%
|0.0
|2023/08/28
|35.2
|0.0
|0.0%
|0.5
|2022/08/11
|24.1
|0.3
|1.24%
|0.0
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