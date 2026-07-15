鉅亨速報

盤後速報 - 盈正(3628)次交易(16)日除息3.25元，參考價69.95元

鉅亨網新聞中心

盈正(3628-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.25元。

首日參考價為69.95元，相較今日收盤價73.20元，息值合計為3.25元，股息殖利率4.44%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 73.20 3.25 4.44% 0.0
2025/07/10 43.55 2.0 4.59% 0.0
2024/08/15 44.2 2.0 4.52% 0.0
2023/08/28 44.9 2.0 4.45% 0.0
2022/08/18 41.7 1.25 3.0% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
盈正73.2+0.41%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty