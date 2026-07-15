盤後速報 - 盈正(3628)次交易(16)日除息3.25元，參考價69.95元
鉅亨網新聞中心
盈正(3628-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.25元。
首日參考價為69.95元，相較今日收盤價73.20元，息值合計為3.25元，股息殖利率4.44%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|73.20
|3.25
|4.44%
|0.0
|2025/07/10
|43.55
|2.0
|4.59%
|0.0
|2024/08/15
|44.2
|2.0
|4.52%
|0.0
|2023/08/28
|44.9
|2.0
|4.45%
|0.0
|2022/08/18
|41.7
|1.25
|3.0%
|0.0
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