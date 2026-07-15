盤後速報 - 安可(3615)次交易(16)日除息0.7元，參考價43.55元
鉅亨網新聞中心
安可(3615-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。
首日參考價為43.55元，相較今日收盤價44.25元，息值合計為0.7元，股息殖利率1.58%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|44.25
|0.7
|1.58%
|0.0
|2025/07/24
|22.0
|0.3
|1.36%
|0.0
|2024/07/18
|30.5
|0.7
|2.3%
|0.0
|2022/07/14
|18.15
|0.3683
|2.03%
|0.0
|2019/07/11
|14.4
|0.3
|2.08%
|0.0
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