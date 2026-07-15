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盤後速報 - 安可(3615)次交易(16)日除息0.7元，參考價43.55元

鉅亨網新聞中心

安可(3615-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

首日參考價為43.55元，相較今日收盤價44.25元，息值合計為0.7元，股息殖利率1.58%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 44.25 0.7 1.58% 0.0
2025/07/24 22.0 0.3 1.36% 0.0
2024/07/18 30.5 0.7 2.3% 0.0
2022/07/14 18.15 0.3683 2.03% 0.0
2019/07/11 14.4 0.3 2.08% 0.0


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