盤後速報 - 汎德永業(2247)次交易(16)日除息8元，參考價222.0元
鉅亨網新聞中心
汎德永業(2247-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利8元。
首日參考價為222.0元，相較今日收盤價230.00元，息值合計為8.0元，股息殖利率3.48%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|230.00
|7.99978
|3.48%
|0.0
|2026/01/08
|281.5
|6.5
|2.31%
|0.0
|2025/07/28
|338.5
|18.5
|5.47%
|0.0
|2024/06/24
|324.0
|18.0
|5.56%
|0.0
|2023/06/16
|352.5
|15.0
|4.26%
|0.0
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