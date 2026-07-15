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盤後速報 - 汎德永業(2247)次交易(16)日除息8元，參考價222.0元

鉅亨網新聞中心

汎德永業(2247-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利8元。

首日參考價為222.0元，相較今日收盤價230.00元，息值合計為8.0元，股息殖利率3.48%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 230.00 7.99978 3.48% 0.0
2026/01/08 281.5 6.5 2.31% 0.0
2025/07/28 338.5 18.5 5.47% 0.0
2024/06/24 324.0 18.0 5.56% 0.0
2023/06/16 352.5 15.0 4.26% 0.0


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