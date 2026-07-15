盤後速報 - 幸福(1108)次交易(16)日除息1元，參考價12.7元
鉅亨網新聞中心
幸福(1108-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為12.7元，相較今日收盤價13.70元，息值合計為1.0元，股息殖利率7.3%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|13.70
|1.0
|7.3%
|0.0
|2025/07/24
|14.85
|0.75
|5.05%
|0.0
|2024/08/28
|16.25
|1.0
|6.15%
|0.0
|2023/08/28
|16.3
|0.8
|4.91%
|0.0
|2022/08/26
|11.8
|0.6
|5.08%
|0.0
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