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盤後速報 - 幸福(1108)次交易(16)日除息1元，參考價12.7元

鉅亨網新聞中心

幸福(1108-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為12.7元，相較今日收盤價13.70元，息值合計為1.0元，股息殖利率7.3%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 13.70 1.0 7.3% 0.0
2025/07/24 14.85 0.75 5.05% 0.0
2024/08/28 16.25 1.0 6.15% 0.0
2023/08/28 16.3 0.8 4.91% 0.0
2022/08/26 11.8 0.6 5.08% 0.0


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