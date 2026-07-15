盤中速報 - 化學工業類股表現強勁，漲幅2.12%，總成交額39.68億
鉅亨網新聞中心
台股今日化學工業類股表現強勁，15日11:49相關指數上漲2.12%，總成交額39.68億元，大盤占比0.63%。
該產業上漲家數20、下跌家數8、平盤家數0。領漲個股雙鍵(4764-TW)15日11:49股價上漲27元，報358.5元，漲幅8.14%。
化學工業近5日下跌3.76%，集中市場加權指數下跌1.63%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-3.76%
|-1.63%
|近一月
|+2.48%
|+1.29%
|近三月
|+8.46%
|+23.26%
|近六月
|+19.13%
|+44.59%
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