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盤中速報 - 化學工業類股表現強勁，漲幅2.12%，總成交額39.68億

鉅亨網新聞中心

台股今日化學工業類股表現強勁，15日11:49相關指數上漲2.12%，總成交額39.68億元，大盤占比0.63%。

該產業上漲家數20、下跌家數8、平盤家數0。領漲個股雙鍵(4764-TW)15日11:49股價上漲27元，報358.5元，漲幅8.14%。

化學工業近5日下跌3.76%，集中市場加權指數下跌1.63%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 化學工業 集中市場加權指數
近一週 -3.76% -1.63%
近一月 +2.48% +1.29%
近三月 +8.46% +23.26%
近六月 +19.13% +44.59%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數45846.52+2.48%
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