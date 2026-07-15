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盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.57%，總成交額19.05億

鉅亨網新聞中心

台股今日其他電子業類股表現強勁，15日10:19相關指數上漲2.57%，總成交額19.05億元，大盤占比2.06%。

該產業上漲家數33、下跌家數10、平盤家數1。領漲個股陽程(3498-TW)15日10:19股價上漲7.5元，報127.0元，漲幅6.28%。

其他電子類指數近5日下跌9.46%，櫃買市場加權指數下跌2.88%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -9.46% -2.88%
近一月 -6.79% -2.93%
近三月 +0.74% +14.44%
近六月 +27.98% +40.2%

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集中市場加權指數45494.8+1.69%
陽程126+5.44%

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