盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.57%，總成交額19.05億
鉅亨網新聞中心
台股今日其他電子業類股表現強勁，15日10:19相關指數上漲2.57%，總成交額19.05億元，大盤占比2.06%。
該產業上漲家數33、下跌家數10、平盤家數1。領漲個股陽程(3498-TW)15日10:19股價上漲7.5元，報127.0元，漲幅6.28%。
其他電子類指數近5日下跌9.46%，櫃買市場加權指數下跌2.88%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-9.46%
|-2.88%
|近一月
|-6.79%
|-2.93%
|近三月
|+0.74%
|+14.44%
|近六月
|+27.98%
|+40.2%
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