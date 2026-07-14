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盤後速報 - 謚源(2235)次交易(15)日除息1.5元，參考價27.0元

鉅亨網新聞中心

謚源(2235-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

首日參考價為27.0元，相較今日收盤價28.50元，息值合計為1.5元，股息殖利率5.26%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/15 28.50 1.5 5.26% 0.0
2025/07/15 45.3 3.0 6.62% 0.0
2024/07/11 51.8 2.5 4.83% 0.0
2023/07/13 46.0 4.0 8.7% 0.0
2022/07/26 40.6 1.5 3.69% 0.0


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