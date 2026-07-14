盤後速報 - 謚源(2235)次交易(15)日除息1.5元，參考價27.0元
鉅亨網新聞中心
謚源(2235-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
首日參考價為27.0元，相較今日收盤價28.50元，息值合計為1.5元，股息殖利率5.26%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/15
|28.50
|1.5
|5.26%
|0.0
|2025/07/15
|45.3
|3.0
|6.62%
|0.0
|2024/07/11
|51.8
|2.5
|4.83%
|0.0
|2023/07/13
|46.0
|4.0
|8.7%
|0.0
|2022/07/26
|40.6
|1.5
|3.69%
|0.0
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