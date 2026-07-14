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盤後速報 - 大甲(2221)次交易(15)日除息1.5元，參考價48.35元

鉅亨網新聞中心

大甲(2221-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

首日參考價為48.35元，相較今日收盤價49.85元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.01%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/15 49.85 1.5 3.01% 0.0
2025/07/16 28.25 1.3 4.6% 0.0
2024/07/17 31.8 1.3 4.09% 0.0
2023/07/25 43.4 4.0 9.22% 0.0
2022/07/12 34.5 3.0 8.7% 0.0


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