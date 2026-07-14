盤後速報 - 大甲(2221)次交易(15)日除息1.5元，參考價48.35元
鉅亨網新聞中心
大甲(2221-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
首日參考價為48.35元，相較今日收盤價49.85元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.01%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/15
|49.85
|1.5
|3.01%
|0.0
|2025/07/16
|28.25
|1.3
|4.6%
|0.0
|2024/07/17
|31.8
|1.3
|4.09%
|0.0
|2023/07/25
|43.4
|4.0
|9.22%
|0.0
|2022/07/12
|34.5
|3.0
|8.7%
|0.0
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