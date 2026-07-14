盤後速報 - 台翰(1336)次交易(15)日除息0.26元，參考價15.69元
鉅亨網新聞中心
台翰(1336-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.26元。
首日參考價為15.69元，相較今日收盤價15.95元，息值合計為0.26元，股息殖利率1.63%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/15
|15.95
|0.26
|1.63%
|0.0
|2025/07/10
|19.7
|0.945
|4.8%
|0.0
|2024/07/04
|20.75
|0.41
|1.98%
|0.0
|2023/07/10
|23.95
|0.41
|1.71%
|0.0
|2022/08/02
|20.8
|0.4
|1.92%
|0.0
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