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盤後速報 - 台翰(1336)次交易(15)日除息0.26元，參考價15.69元

鉅亨網新聞中心

台翰(1336-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.26元。

首日參考價為15.69元，相較今日收盤價15.95元，息值合計為0.26元，股息殖利率1.63%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/15 15.95 0.26 1.63% 0.0
2025/07/10 19.7 0.945 4.8% 0.0
2024/07/04 20.75 0.41 1.98% 0.0
2023/07/10 23.95 0.41 1.71% 0.0
2022/08/02 20.8 0.4 1.92% 0.0


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