外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.53%，報96.125元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間14日14:09，美元/印度盧比上漲0.505點漲幅達0.53%，暫報96.125點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.55%
- 近 1 週：+0.24%
- 近 3 月：+2.58%
- 近 6 月：+5.94%
- 今年以來：+6.29%
美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對
美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性-0.22，本日上漲0.1%
- 美元/土耳其里拉相關性-0.17，本日上漲0.07%
- 美元/墨西哥披索相關性-0.07，本日上漲0.19%
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