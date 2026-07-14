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外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.53%，報96.125元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間14日14:09，美元/印度盧比上漲0.505點漲幅達0.53%，暫報96.125點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.55%
  • 近 1 週：+0.24%
  • 近 3 月：+2.58%
  • 近 6 月：+5.94%
  • 今年以來：+6.29%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/人民幣相關性0.43，本日上漲0.02%
  • 美元/馬來西亞令吉相關性0.38，本日上漲0.2%
  • 美元/泰銖相關性0.29，本日上漲0%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/挪威克朗相關性-0.22，本日上漲0.1%
  • 美元/土耳其里拉相關性-0.17，本日上漲0.07%
  • 美元/墨西哥披索相關性-0.07，本日上漲0.19%

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美元/印度盧比96.133+0.54%
人民幣/美元0.1475+0.00%
馬來西亞令吉/美元0.2450-0.16%
泰銖/美元0.0298+0.00%

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