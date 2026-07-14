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盤中速報 - 合晶(6182)急拉3.41%報182.0元，成交145,498張

鉅亨網新聞中心

合晶(6182-TW)近5分K漲速3.41%，14日12:37報182.0元，成交145,498張，今日跌幅為3.96％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

合晶(6182-TW)近5日股價上漲21.47% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 下跌 3.33%。櫃買市場加權指數 下跌 4.52%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+6,379 張
  • 外資買賣超：-1,600 張
  • 投信買賣超：+7,824 張
  • 自營商買賣超：+155 張
  • 融資增減：+8,659 張
  • 融券增減：+803 張


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