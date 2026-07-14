盤中速報 - 港建(3093)大跌8.1%，報49.9元
鉅亨網新聞中心
港建(3093-TW)14日10:35股價下跌4.4元，報49.9元，跌幅8.1%，成交1,634張。
港建(3093-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為印刷電路板設備之銷售代理及售後服務。半導體封裝及電子組裝設備之銷售代理及售後服務。光通訊及太陽能設備之銷售代理及售後服務。
近5日股價下跌20.61%，櫃買市場加權指數下跌4.52%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-730 張
- 外資買賣超：-611 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-119 張
- 融資增減：-422 張
- 融券增減：+8 張
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