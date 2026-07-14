盤中速報 - 菱生(2369)大跌7.53%，報38.05元
鉅亨網新聞中心
菱生(2369-TW)14日09:58股價下跌3.1元，報38.05元，跌幅7.53%，成交8,703張。
菱生(2369-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路封裝.積體電路測試。發光二極體顯示燈。一般進出口貿易(許可業務除外)。
近5日股價下跌4.75%，集中市場加權指數下跌2.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6,854 張
- 外資買賣超：-7,452 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+598 張
- 融資增減：+2,600 張
- 融券增減：+182 張
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