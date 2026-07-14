盤中速報 - 茂矽(2342)大跌7.44%，報46元
鉅亨網新聞中心
茂矽(2342-TW)14日09:53股價下跌3.7元，報46.0元，跌幅7.44%，成交3,021張。
茂矽(2342-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為1. 研究、設計、發展、測試、製造及銷售各種大型、超大型積體電。路及其相關之零組件及系統產品。 2.太陽能電池及相關系統與產品。
近5日股價下跌16.05%，集中市場加權指數下跌2.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-555 張
- 外資買賣超：-449 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-106 張
- 融資增減：-415 張
- 融券增減：+24 張
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