鉅亨速報

盤中速報 - 茂矽(2342)大跌7.44%，報46元

鉅亨網新聞中心

茂矽(2342-TW)14日09:53股價下跌3.7元，報46.0元，跌幅7.44%，成交3,021張。

茂矽(2342-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為1. 研究、設計、發展、測試、製造及銷售各種大型、超大型積體電。路及其相關之零組件及系統產品。 2.太陽能電池及相關系統與產品。

近5日股價下跌16.05%，集中市場加權指數下跌2.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-555 張
  • 外資買賣超：-449 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-106 張
  • 融資增減：-415 張
  • 融券增減：+24 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數44046.87-2.94%
茂矽44.85-9.76%

鉅亨贏指標

了解更多

#均線指標下殺

中強短弱
茂矽

77.78%

勝率

#動能指標下跌股

中強短弱
茂矽

77.78%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty