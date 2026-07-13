盤後速報 - 皇龍(3512)次交易(14)日除息1.8元，參考價19.65元
鉅亨網新聞中心
皇龍(3512-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
首日參考價為19.65元，相較今日收盤價21.45元，息值合計為1.8元，股息殖利率8.39%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|21.45
|1.8
|8.39%
|0.0
|2025/07/07
|25.15
|1.2
|4.77%
|0.0
|2024/07/02
|43.65
|3.2057
|7.34%
|0.0
|2023/07/18
|32.85
|2.9999
|9.13%
|0.0
|2022/07/13
|32.1
|3.0
|9.35%
|0.0
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