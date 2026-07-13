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盤後速報 - 皇龍(3512)次交易(14)日除息1.8元，參考價19.65元

鉅亨網新聞中心

皇龍(3512-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

首日參考價為19.65元，相較今日收盤價21.45元，息值合計為1.8元，股息殖利率8.39%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 21.45 1.8 8.39% 0.0
2025/07/07 25.15 1.2 4.77% 0.0
2024/07/02 43.65 3.2057 7.34% 0.0
2023/07/18 32.85 2.9999 9.13% 0.0
2022/07/13 32.1 3.0 9.35% 0.0


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