鉅亨速報

投信近5日買超個股

鉅亨網新聞中心

1. 投信累計買超 5 日的股票
兆豐金 (2886-TW)、中信金 (2891-TW)、英業達 (2356-TW)、第一金 (2892-TW)、南亞 (1303-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
兆豐金 (2886-TW)、中信金 (2891-TW)、英業達 (2356-TW)、第一金 (2892-TW)、南亞 (1303-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
兆豐金 (2886-TW)、台新新光金 (2887-TW)、中信金 (2891-TW)、英業達 (2356-TW)、遠東新 (1402-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
台新新光金 (2887-TW)、中信金 (2891-TW)、南亞 (1303-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、遠東新 (1402-TW)


5. 投信當日 (09) 買超的股票
台新新光金 (2887-TW)、南亞 (1303-TW)、中信金 (2891-TW)、遠東新 (1402-TW)、日月光投控 (3711-TW)
 


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兆豐金46.7-0.21%
中信金69.9-1.96%
英業達69.8+5.44%
第一金33.6-1.47%
南亞181.5-0.27%
台新新光金36.85+2.79%
遠東新27.45-1.44%
日月光投控677+8.32%
元大台灣50105.8-0.24%

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