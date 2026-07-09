營收速報 - 和桐(1714)6月營收30.75億元年增率高達73.41％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為170.17億元，累計年增率58.4%。
最新價為17.25元，近5日股價下跌-8.03%，相關化學工業上漲1.72%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-65529 張
- 外資買賣超：-64414 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1115 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|30.75億
|73%
|-12%
|26/5
|34.78億
|85%
|9%
|26/4
|31.84億
|72%
|14%
|26/3
|28.00億
|43%
|51%
|26/2
|18.49億
|15%
|-30%
|26/1
|26.32億
|58%
|-2%
和桐(1714-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為石油化工原料製造業、其他石油及煤製品製造業。清潔用品製造業、其他化學製品批發業、清潔用品批發業。國際貿易業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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