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營收速報 - 和桐(1714)6月營收30.75億元年增率高達73.41％

鉅亨網新聞中心

和桐(1714-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣30.75億元，年增率73.41%，月增率-11.59%。

今年1-6月累計營收為170.17億元，累計年增率58.4%。

最新價為17.25元，近5日股價下跌-8.03%，相關化學工業上漲1.72%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-65529 張
  • 外資買賣超：-64414 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1115 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 30.75億 73% -12%
26/5 34.78億 85% 9%
26/4 31.84億 72% 14%
26/3 28.00億 43% 51%
26/2 18.49億 15% -30%
26/1 26.32億 58% -2%

和桐(1714-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為石油化工原料製造業、其他石油及煤製品製造業。清潔用品製造業、其他化學製品批發業、清潔用品批發業。國際貿易業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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