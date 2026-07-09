盤後速報 - 永純(4711)次交易(10)日除息0.5元，參考價16.85元
鉅亨網新聞中心
永純(4711-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為16.85元，相較今日收盤價17.35元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.88%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/10
|17.35
|0.5
|2.88%
|0.0
|2025/07/15
|15.05
|0.5
|3.32%
|0.0
|2024/07/02
|17.15
|0.5
|2.92%
|0.0
|2023/07/07
|17.5
|0.5
|2.86%
|0.0
|2022/07/07
|15.7
|1.0
|6.37%
|0.0
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