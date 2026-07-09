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盤後速報 - 永純(4711)次交易(10)日除息0.5元，參考價16.85元

鉅亨網新聞中心

永純(4711-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為16.85元，相較今日收盤價17.35元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.88%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/10 17.35 0.5 2.88% 0.0
2025/07/15 15.05 0.5 3.32% 0.0
2024/07/02 17.15 0.5 2.92% 0.0
2023/07/07 17.5 0.5 2.86% 0.0
2022/07/07 15.7 1.0 6.37% 0.0


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