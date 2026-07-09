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盤後速報 - 台灣精材(3467)次交易(10)日除息0.5元，參考價58.3元

鉅亨網新聞中心

台灣精材(3467-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為58.3元，相較今日收盤價58.80元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.85%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/10 58.80 0.5 0.85% 0.0
2025/07/11 75.5 0.8161 1.08% 0.0
2024/07/04 56.9 0.6 1.05% 0.0


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