盤後速報 - 台灣精材(3467)次交易(10)日除息0.5元，參考價58.3元
鉅亨網新聞中心
台灣精材(3467-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為58.3元，相較今日收盤價58.80元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.85%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/10
|58.80
|0.5
|0.85%
|0.0
|2025/07/11
|75.5
|0.8161
|1.08%
|0.0
|2024/07/04
|56.9
|0.6
|1.05%
|0.0
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