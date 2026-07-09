盤後速報 - 邁達特(6112)下週(7月16日)除息1.65元，預估參考價42.7元
鉅亨網新聞中心
邁達特(6112-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.65元。
以今日(7月9日)收盤價44.35元計算，預估參考價為42.7元，息值合計為1.65元，股息殖利率3.72%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
邁達特(6112-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為資通訊基礎架構 數據運算及運用 數位化整合 雲端應用軟體及服務。其他產品。近5日股價上漲1.94%，集中市場加權指數下跌2.73%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|44.35
|1.65
|3.72%
|0.0
|2025/07/17
|56.0
|0.6
|1.07%
|0.0
|2024/07/17
|70.3
|2.75
|3.91%
|0.0
|2023/07/19
|67.9
|2.0
|2.95%
|0.0
|2022/07/11
|35.9
|2.5
|6.96%
|0.0
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