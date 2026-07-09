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盤後速報 - 邁達特(6112)下週(7月16日)除息1.65元，預估參考價42.7元

鉅亨網新聞中心

邁達特(6112-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.65元。

以今日(7月9日)收盤價44.35元計算，預估參考價為42.7元，息值合計為1.65元，股息殖利率3.72%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

邁達特(6112-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為資通訊基礎架構 數據運算及運用 數位化整合 雲端應用軟體及服務。其他產品。近5日股價上漲1.94%，集中市場加權指數下跌2.73%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 44.35 1.65 3.72% 0.0
2025/07/17 56.0 0.6 1.07% 0.0
2024/07/17 70.3 2.75 3.91% 0.0
2023/07/19 67.9 2.0 2.95% 0.0
2022/07/11 35.9 2.5 6.96% 0.0

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集中市場加權指數45354.61-0.83%
邁達特44.35-0.56%

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