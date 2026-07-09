盤後速報 - 邁達特(6112)下週(7月16日)除息1.65元，預估參考價42.7元

以今日(7月9日)收盤價44.35元計算，預估參考價為42.7元，息值合計為1.65元，股息殖利率3.72%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

邁達特(6112-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為資通訊基礎架構 數據運算及運用 數位化整合 雲端應用軟體及服務。其他產品。近5日股價上漲1.94%，集中市場加權指數下跌2.73%，股價漲幅表現優於大盤。