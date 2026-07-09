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盤後速報 - 光洋科(1785)下週(7月16日)除息2元，預估參考價141.0元

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光洋科(1785-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月9日)收盤價143.00元計算，預估參考價為141.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

光洋科(1785-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為貴金屬材料。鑄錠。其他。近5日股價上漲1.06%，櫃買市場加權指數下跌2.28%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 143.00 2.0001 1.4% 0.0
2025/07/21 54.4 2.0002 3.68% 0.0
2024/07/18 71.5 1.2001 1.68% 0.0
2023/07/19 38.2 1.5006 3.93% 0.0
2022/07/27 39.0 1.4906 3.82% 0.0

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