盤後速報 - 光洋科(1785)下週(7月16日)除息2元，預估參考價141.0元
鉅亨網新聞中心
光洋科(1785-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月9日)收盤價143.00元計算，預估參考價為141.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
光洋科(1785-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為貴金屬材料。鑄錠。其他。近5日股價上漲1.06%，櫃買市場加權指數下跌2.28%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|143.00
|2.0001
|1.4%
|0.0
|2025/07/21
|54.4
|2.0002
|3.68%
|0.0
|2024/07/18
|71.5
|1.2001
|1.68%
|0.0
|2023/07/19
|38.2
|1.5006
|3.93%
|0.0
|2022/07/27
|39.0
|1.4906
|3.82%
|0.0
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