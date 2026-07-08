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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Legence Corp. Class A(LGN-US)EPS預估上修至1.4元，預估目標價為106.00元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Legence Corp. Class A(LGN-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.3元上修至1.4元，其中最高估值2.4元，最低估值0.98元，預估目標價為106.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.4(2.4)2.933.413.87
最低值0.98(0.75)0.932.243.57
平均值1.47(1.43)2.032.863.72
中位數1.4(1.3)1.92.993.72

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值45.70億56.87億69.98億67.14億
最低值41.61億43.98億51.14億61.60億
平均值42.85億48.97億56.47億63.65億
中位數42.70億48.22億55.22億62.20億

歷史獲利表現

項目2024年2025年
EPS-0.27-0.57
營業收入20.99億25.50億

詳細資訊請看美股內頁：
Legence Corp. Class A(LGN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLGN

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