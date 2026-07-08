鉅亨速報 - Factset 最新調查：Legence Corp. Class A(LGN-US)EPS預估上修至1.4元，預估目標價為106.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Legence Corp. Class A(LGN-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.3元上修至1.4元，其中最高估值2.4元，最低估值0.98元，預估目標價為106.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.4(2.4)
|2.93
|3.41
|3.87
|最低值
|0.98(0.75)
|0.93
|2.24
|3.57
|平均值
|1.47(1.43)
|2.03
|2.86
|3.72
|中位數
|1.4(1.3)
|1.9
|2.99
|3.72
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|45.70億
|56.87億
|69.98億
|67.14億
|最低值
|41.61億
|43.98億
|51.14億
|61.60億
|平均值
|42.85億
|48.97億
|56.47億
|63.65億
|中位數
|42.70億
|48.22億
|55.22億
|62.20億
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.27
|-0.57
|營業收入
|20.99億
|25.50億
詳細資訊請看美股內頁：
Legence Corp. Class A(LGN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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