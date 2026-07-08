鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估上修至3.05元，預估目標價為15.01元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對韓國電力(KEP-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.87元上修至3.05元，其中最高估值4.92元，最低估值1.19元，預估目標價為15.01元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.92(4.92)
|7.2
|6.96
|最低值
|1.19(1.05)
|0.81
|1.77
|平均值
|3.13(3.01)
|3.9
|4.46
|中位數
|3.05(2.87)
|4.26
|5.02
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|680.34億
|715.36億
|741.97億
|最低值
|625.64億
|627.92億
|633.41億
|平均值
|658.67億
|671.99億
|682.28億
|中位數
|658.23億
|669.50億
|683.81億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.61
|-14.75
|-2.87
|1.99
|4.68
|營業收入
|528.96億
|551.49億
|669.45億
|684.90億
|685.53億
詳細資訊請看美股內頁：
韓國電力(KEP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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