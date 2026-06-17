鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估下修至3.05元，預估目標價為15.43元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對韓國電力(KEP-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.24元下修至3.05元，其中最高估值4.92元，最低估值1.05元，預估目標價為15.43元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.92(5.64)
|7.2
|6.96
|最低值
|1.05(1.05)
|-0.29
|1.77
|平均值
|3.06(3.2)
|3.73
|4.47
|中位數
|3.05(3.24)
|4.26
|5.02
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|680.34億
|715.36億
|741.97億
|最低值
|644.90億
|654.29億
|650.40億
|平均值
|659.44億
|672.96億
|684.05億
|中位數
|658.00億
|669.50億
|683.81億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.61
|-14.75
|-2.87
|1.99
|4.68
|營業收入
|528.96億
|551.49億
|669.45億
|684.90億
|685.53億
詳細資訊請看美股內頁：
韓國電力(KEP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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