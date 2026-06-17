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鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估下修至3.05元，預估目標價為15.43元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對韓國電力(KEP-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.24元下修至3.05元，其中最高估值4.92元，最低估值1.05元，預估目標價為15.43元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.92(5.64)7.26.96
最低值1.05(1.05)-0.291.77
平均值3.06(3.2)3.734.47
中位數3.05(3.24)4.265.02

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值680.34億715.36億741.97億
最低值644.90億654.29億650.40億
平均值659.44億672.96億684.05億
中位數658.00億669.50億683.81億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.61-14.75-2.871.994.68
營業收入528.96億551.49億669.45億684.90億685.53億

詳細資訊請看美股內頁：
韓國電力(KEP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKEP

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