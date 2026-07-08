盤後速報 - 東泥(1110)次交易(9)日除息0.3元，參考價15.65元
鉅亨網新聞中心
東泥(1110-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
首日參考價為15.65元，相較今日收盤價15.95元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.88%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|15.95
|0.3
|1.88%
|0.0
|2025/07/10
|18.7
|0.3
|1.6%
|0.0
|2024/07/16
|22.45
|0.2
|0.89%
|0.0
|2023/07/26
|19.7
|0.1
|0.51%
|0.0
|2022/07/21
|18.25
|0.2
|1.1%
|0.0
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