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盤後速報 - 東泥(1110)次交易(9)日除息0.3元，參考價15.65元

鉅亨網新聞中心

東泥(1110-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

首日參考價為15.65元，相較今日收盤價15.95元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.88%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 15.95 0.3 1.88% 0.0
2025/07/10 18.7 0.3 1.6% 0.0
2024/07/16 22.45 0.2 0.89% 0.0
2023/07/26 19.7 0.1 0.51% 0.0
2022/07/21 18.25 0.2 1.1% 0.0


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