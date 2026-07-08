盤中速報 - 威盛(2388)大漲7.19%，報74.5元
鉅亨網新聞中心
威盛(2388-TW)08日13:14股價上漲5元，報74.5元，漲幅7.19%，成交3,769張。
威盛(2388-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為設計、製造、測試、銷售積體電路、半導體記憶零件組等。電腦軟體程式設計、銷售、測試及電腦資料處理。前各項產品之代理及進出口貿易業務。
近5日股價下跌5.18%，集中市場加權指數下跌1.4%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,213 張
- 外資買賣超：-1,924 張
- 投信買賣超：+26 張
- 自營商買賣超：-315 張
- 融資增減：+185 張
- 融券增減：+14 張
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