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盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.98%，總成交額14.96億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子通路業類股表現強勁，08日12:49相關指數上漲2.98%，總成交額14.96億元，大盤占比0.8%。

該產業上漲家數3、下跌家數13、平盤家數0。領漲個股擎亞(8096-TW)08日12:49股價上漲15元，報169.5元，漲幅9.71%。

電子通路類指數近5日下跌2.2%，櫃買市場加權指數下跌1.76%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.2% -1.76%
近一月 +2.6% -2.69%
近三月 +32.88% +28.83%
近六月 +44.67% +49.04%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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擎亞169.5+9.71%

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