盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.98%，總成交額14.96億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子通路業類股表現強勁，08日12:49相關指數上漲2.98%，總成交額14.96億元，大盤占比0.8%。
該產業上漲家數3、下跌家數13、平盤家數0。領漲個股擎亞(8096-TW)08日12:49股價上漲15元，報169.5元，漲幅9.71%。
電子通路類指數近5日下跌2.2%，櫃買市場加權指數下跌1.76%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-2.2%
|-1.76%
|近一月
|+2.6%
|-2.69%
|近三月
|+32.88%
|+28.83%
|近六月
|+44.67%
|+49.04%
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