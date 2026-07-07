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營收速報 - 2026年7月8日台股中小型公司6月營收一覽（新增236家）

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本次公布6月營收一覽

截至台北時間2026年7月8日07:55，彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計562家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
景傳-光電業 7,862萬 551.5%
全福生技-生技醫療業 238萬 491.5%
淳紳-其他業 250萬 462.7%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
智擎-生技醫療業 2.06億 631.2%
地心引力-文化創意業 467萬 553.4%
隴華-通信網路業 2,923萬 453.3%
6月已公布營收一覽

截至目前，已公布6月營收報告（資本額<50億）的家數累計達562家。其中營收年增大於 25％有247家，年增小於-20％有48家。

6月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 106家
介於10～50億 >= 0% 79家
介於10～50億 < 0% 29家
介於10～50億 <= -20% 34家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 141家
小於10億 >= 0% 114家
小於10億 < 0% 43家
小於10億 <= -20% 34家

6月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
心誠鎂-生技醫療業 1,160萬 41325.0%
福邦證-金融保險業 2.43億 1448.4%
馥鴻-其他業 463萬 1067.0%
宜鼎-電腦及週邊設備業 82.08億 696.3%
鈺創-半導體業 19.03億 657.5%

6月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
心誠鎂-生技醫療業 1,160萬 52622.7%
海悅-其他業 14.98億 780.7%
智擎-生技醫療業 2.06億 631.2%
地心引力-文化創意業 467萬 553.4%
隴華-通信網路業 2,923萬 453.3%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股營收速報台股營收6月營收生技醫療業心誠鎂光電業景傳

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全福生技21.95+0.92%
淳紳4.4-1.57%
智擎63.8+0.31%
地心引力%
隴華9.55-4.50%
心誠鎂68.9+1.32%
福邦證16.1+0.00%
馥鴻26.25-4.55%
宜鼎1590-3.34%
鈺創93.1+3.56%
海悅74.7-2.10%
景傳28.75-1.03%

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