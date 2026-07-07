營收速報 - 2026年7月8日台股中小型公司6月營收一覽（新增236家）
鉅亨網新聞中心
本次公布6月營收一覽
截至台北時間2026年7月8日07:55，彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計562家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|景傳-光電業
|7,862萬
|551.5%
|全福生技-生技醫療業
|238萬
|491.5%
|淳紳-其他業
|250萬
|462.7%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|智擎-生技醫療業
|2.06億
|631.2%
|地心引力-文化創意業
|467萬
|553.4%
|隴華-通信網路業
|2,923萬
|453.3%
6月已公布營收一覽
截至目前，已公布6月營收報告（資本額<50億）的家數累計達562家。其中營收年增大於 25％有247家，年增小於-20％有48家。
6月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|106家
|介於10～50億
|>= 0%
|79家
|介於10～50億
|< 0%
|29家
|介於10～50億
|<= -20%
|34家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|141家
|小於10億
|>= 0%
|114家
|小於10億
|< 0%
|43家
|小於10億
|<= -20%
|34家
6月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|心誠鎂-生技醫療業
|1,160萬
|41325.0%
|福邦證-金融保險業
|2.43億
|1448.4%
|馥鴻-其他業
|463萬
|1067.0%
|宜鼎-電腦及週邊設備業
|82.08億
|696.3%
|鈺創-半導體業
|19.03億
|657.5%
6月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|心誠鎂-生技醫療業
|1,160萬
|52622.7%
|海悅-其他業
|14.98億
|780.7%
|智擎-生技醫療業
|2.06億
|631.2%
|地心引力-文化創意業
|467萬
|553.4%
|隴華-通信網路業
|2,923萬
|453.3%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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