外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.77%，報17.4992元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間07日23:30，美元/墨西哥披索上漲0.134點漲幅達0.77%，暫報17.4992點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.58%
- 近 1 週：-0.59%
- 近 3 月：-2.17%
- 近 6 月：-3.43%
- 今年以來：-3.43%
美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/南非蘭特相關性0.83，本日上漲0.31%
- 美元/新加坡幣相關性0.76，本日上漲0.04%
- 美元/瑞典克朗相關性0.75，本日上漲0.72%
美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對
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