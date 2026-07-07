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外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.77%，報17.4992元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間07日23:30，美元/墨西哥披索上漲0.134點漲幅達0.77%，暫報17.4992點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.58%
  • 近 1 週：-0.59%
  • 近 3 月：-2.17%
  • 近 6 月：-3.43%
  • 今年以來：-3.43%

美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/南非蘭特相關性0.83，本日上漲0.31%
  • 美元/新加坡幣相關性0.76，本日上漲0.04%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.75，本日上漲0.72%

美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.79，本日上漲0.27%
  • 歐元/美元相關性-0.77，本日上漲0.14%
  • 英鎊/美元相關性-0.69，本日上漲0.06%

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美元/墨西哥披索17.502+0.79%
南非蘭特/美元0.0615-0.32%
澳元/美元0.6934-0.30%
歐元/美元1.1422-0.19%
英鎊/美元1.3369-0.11%

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