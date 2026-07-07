盤中速報 - 費城半導體大跌4.05%，報12377.06點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間07日09:30，費城半導體下跌523.08點（或4.05%），暫報12377.06點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.9%
- 近 1 月：+5.56%
- 近 3 月：+62.96%
- 近 6 月：+68.61%
- 今年以來：+82.12%
焦點個股
費城半導體成分股以科林研發(LRCX-US)領跌。科林研發(LRCX-US)下跌7.89%；應用材料(AMAT-US)下跌7.64%；科磊(KLAC-US)下跌6.96%；泰瑞達(TER-US)下跌6.79%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌6.77%。
部分成分股表現相對穩健，凌雲邏輯(CRUS-US)上漲1.77%。
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