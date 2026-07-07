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盤中速報 - 費城半導體大跌4.05%，報12377.06點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間07日09:30，費城半導體下跌523.08點（或4.05%），暫報12377.06點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-5.9%
  • 近 1 月：+5.56%
  • 近 3 月：+62.96%
  • 近 6 月：+68.61%
  • 今年以來：+82.12%

焦點個股


費城半導體成分股以科林研發(LRCX-US)領跌。科林研發(LRCX-US)下跌7.89%；應用材料(AMAT-US)下跌7.64%；科磊(KLAC-US)下跌6.96%；泰瑞達(TER-US)下跌6.79%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌6.77%。

部分成分股表現相對穩健，凌雲邏輯(CRUS-US)上漲1.77%。


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費城半導體12025.73-6.78%
科林研發315.605-9.88%
應用材料530.855-10.4%
科磊212.63-8.86%
泰瑞達332.32-12.4%
萊迪思半導體127.42-7.20%
凌雲邏輯144.9-2.64%

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