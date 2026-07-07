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外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌0.78%，報1519.27元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間07日17:50，美元/韓元下跌11.9點跌幅達0.78%，暫報1519.27點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.79%
  • 近 1 週：-0.68%
  • 近 3 月：+1.49%
  • 近 6 月：+5.82%
  • 今年以來：+6.14%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.76，本日下跌0%
  • 美元/南非蘭特相關性0.69，本日下跌0.27%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.59，本日下跌0.58%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.64，本日下跌0.17%
  • 澳元/美元相關性-0.58，本日下跌0.2%
  • 紐元/美元相關性-0.57，本日下跌0.19%

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美元/韓元1517.2-0.91%
南非蘭特/美元0.0616-0.16%
歐元/美元1.1428-0.14%
澳元/美元0.6943-0.17%
紐元/美元0.5688-0.18%

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