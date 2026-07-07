外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌0.78%，報1519.27元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間07日17:50，美元/韓元下跌11.9點跌幅達0.78%，暫報1519.27點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.79%
- 近 1 週：-0.68%
- 近 3 月：+1.49%
- 近 6 月：+5.82%
- 今年以來：+6.14%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.76，本日下跌0%
- 美元/南非蘭特相關性0.69，本日下跌0.27%
- 美元/瑞典克朗相關性0.59，本日下跌0.58%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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