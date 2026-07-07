盤後速報 - 安泰銀(2849)下週(7月14日)除息0.51元，預估參考價14.09元
鉅亨網新聞中心
安泰銀(2849-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.51元。
以今日(7月7日)收盤價14.60元計算，預估參考價為14.09元，息值合計為0.51元，股息殖利率3.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
安泰銀(2849-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為經營銀行法規定之商業銀行業務。經營信託法及信託業法規定之信託業務。近5日股價上漲0.34%，集中市場加權指數上漲3.46%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|14.60
|0.51
|3.49%
|0.0
|2025/07/15
|13.8
|0.38
|2.75%
|0.0
|2024/07/23
|14.9
|0.38
|2.55%
|0.0
|2023/07/18
|15.45
|0.4
|2.59%
|0.0
|2022/07/19
|15.1
|0.73
|4.83%
|0.0
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