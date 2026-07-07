鉅亨網新聞中心 2026-07-07 16:34

港股主要指數周二 (7 日) 高開低走集體收跌，截至收盤，恒生指數下跌 0.51%，收報 23496.89 點；恒生科技指數下跌 0.75%，收報 4507.2 點；國企指數下跌 0.54%。市場整體熱點較為散亂，前期熱門板塊普遍面臨回調壓力。

科技龍頭股表現兩極。美團表現最為搶眼，受惠於 LongCat-2.0 大模型開源帶來的應用落地想像，股價勁升 4.54%。騰訊逆勢漲逾 2%，其發布的混元 Hy3 模型提升了生態估值。然而，快手因騰訊尋求減持的消息，股價崩跌超過 12%，領跌科網板塊。此外，AI 應用概念如智譜受資金青睞上漲 5.23%，反映出資金正向 AI 主線重新配置。

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半導體板塊遭遇重挫，主因在於南韓股市大跌近 5%，加上三星電子第二季業績雖然營業利潤暴增 19 倍，但股價卻因「利多出盡」大跌逾 10%，拖累港股相關標的。兆易創新跌幅超過 12%，建滔積層板等 PCB 概念股受輝達機架延遲傳聞影響跌逾 5%。摩根士丹利策略師警示，記憶體晶片的調整可能尚未結束。

針對後市，機構展現了不同的側重點。宏觀層面，美國就業市場仍具韌性，可能使聯準會無需急於降息，加上美債殖利率堅挺（30 年期一度重回 5% 以上），對股市流動性構成壓力。