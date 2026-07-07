盤中速報 - TLM大漲16.65%，報0.00351美元
鉅亨網新聞中心
TLM(TLM)在過去 24 小時內漲幅超過16.65%，最新價格0.00351美元，總成交量達0.26億美元，總市值0.22億美元，目前市值排名第 154 名。
近 1 日最高價：0.00432美元，近 1 日最低價：0.00298美元，流通供給量：6,505,091,730。
Alien Worlds是一個虛擬經濟體，可在遊戲裡競爭TLM，TLM的用途：(1)挖礦：若有NFT，可從星球上開採。(2)抵押：可以通過抵押TLM獲得TLM與NFTs獎勵。亦可抵押給行星以增加獎勵池。(3)治理：TLM持有者可參加每週候選人選舉。(4)交易NFTs：可以在WAX上交易NFTs。NFTS可用於採礦或遊戲中的任務。(5)跨鏈橋：可在幣安鏈、WAX 和以太坊之間傳送。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+290.73%
- 近 1 月：+212.36%
- 近 3 月：+99.15%
- 近 6 月：+28.86%
- 今年以來：+21.08%
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