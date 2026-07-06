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盤後速報 - 杏一(4175)次交易(7)日除息3元，參考價50.5元

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杏一(4175-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

首日參考價為50.5元，相較今日收盤價53.50元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.61%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/07 53.50 3.0 5.61% 0.0
2025/06/25 63.5 1.6 2.52% 0.0
2024/06/27 73.5 1.5987 2.18% 0.0
2023/07/20 129.0 2.7452 2.13% 0.9632
2022/06/24 71.4 1.5988 2.24% 0.0


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