盤後速報 - 杏一(4175)次交易(7)日除息3元，參考價50.5元
鉅亨網新聞中心
杏一(4175-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
首日參考價為50.5元，相較今日收盤價53.50元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.61%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/07
|53.50
|3.0
|5.61%
|0.0
|2025/06/25
|63.5
|1.6
|2.52%
|0.0
|2024/06/27
|73.5
|1.5987
|2.18%
|0.0
|2023/07/20
|129.0
|2.7452
|2.13%
|0.9632
|2022/06/24
|71.4
|1.5988
|2.24%
|0.0
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