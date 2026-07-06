盤中速報 - 通信網路類指數類股表現疲軟，跌幅3.31%，總成交額102.40億
鉅亨網新聞中心
台股今日通信網路業類股表現疲軟，06日10:49相關指數下跌3.31%，總成交額102.40億元，大盤占比5.52%。
該產業上漲家數23、下跌家數19、平盤家數3。領跌個股安瑞-KY(3664-TW)06日09:30股價下跌0.78元，報7.47元，跌幅9.45%。
通信網路類指數近5日上漲4.27%，櫃買市場加權指數上漲7.25%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+4.27%
|+7.25%
|近一月
|-19.93%
|+3.32%
|近三月
|+5.1%
|+40.1%
|近六月
|+69.21%
|+61.57%
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