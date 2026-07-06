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盤中速報 - 通信網路類指數類股表現疲軟，跌幅3.31%，總成交額102.40億

鉅亨網新聞中心

台股今日通信網路業類股表現疲軟，06日10:49相關指數下跌3.31%，總成交額102.40億元，大盤占比5.52%。

該產業上漲家數23、下跌家數19、平盤家數3。領跌個股安瑞-KY(3664-TW)06日09:30股價下跌0.78元，報7.47元，跌幅9.45%。

通信網路類指數近5日上漲4.27%，櫃買市場加權指數上漲7.25%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +4.27% +7.25%
近一月 -19.93% +3.32%
近三月 +5.1% +40.1%
近六月 +69.21% +61.57%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數46791.33+0.02%
安瑞-KY7.47-9.45%

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