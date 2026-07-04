盤中速報 - ether.fi大漲14.4%，報0.41美元
鉅亨網新聞中心
ether.fi(ETHFI)在過去 24 小時內漲幅超過14.4%，最新價格0.41美元，總成交量達0.07億美元，總市值3.07億美元，目前市值排名第 53 名。
近 1 日最高價：0.42美元，近 1 日最低價：0.36美元，流通供給量：744,064,067。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.76%
- 近 1 月：+16.46%
- 近 3 月：-14.97%
- 近 6 月：-51.68%
- 今年以來：-49.26%
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