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盤中速報 - TLM大漲46.8%，報0.00266美元

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TLM(TLM)在過去 24 小時內漲幅超過46.8%，最新價格0.00266美元，總成交量達0.35億美元，總市值0.17億美元，目前市值排名第 168 名。

近 1 日最高價：0.00325美元，近 1 日最低價：0.00159美元，流通供給量：6,505,091,730。

Alien Worlds是一個虛擬經濟體，可在遊戲裡競爭TLM，TLM的用途：(1)挖礦：若有NFT，可從星球上開採。(2)抵押：可以通過抵押TLM獲得TLM與NFTs獎勵。亦可抵押給行星以增加獎勵池。(3)治理：TLM持有者可參加每週候選人選舉。(4)交易NFTs：可以在WAX上交易NFTs。NFTS可用於採礦或遊戲中的任務。(5)跨鏈橋：可在幣安鏈、WAX 和以太坊之間傳送。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+189.81%
  • 近 1 月：+99.36%
  • 近 3 月：+51.76%
  • 近 6 月：-4.86%
  • 今年以來：-7.74%

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