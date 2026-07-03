盤後速報 - 昱臺國際(7716)次交易(6)日除息1.7元，參考價25.1元
鉅亨網新聞中心
昱臺國際(7716-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.7元。
首日參考價為25.1元，相較今日收盤價26.80元，息值合計為1.7元，股息殖利率6.34%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/06
|26.80
|1.7
|6.34%
|0.0
|2025/07/21
|36.2
|2.0
|5.52%
|0.0
|2024/07/25
|32.95
|1.25
|3.79%
|0.0
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