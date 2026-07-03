鉅亨速報

盤後速報 - 昱臺國際(7716)次交易(6)日除息1.7元，參考價25.1元

鉅亨網新聞中心

昱臺國際(7716-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.7元。

首日參考價為25.1元，相較今日收盤價26.80元，息值合計為1.7元，股息殖利率6.34%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/06 26.80 1.7 6.34% 0.0
2025/07/21 36.2 2.0 5.52% 0.0
2024/07/25 32.95 1.25 3.79% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
昱臺國際26.8+3.47%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

偏強
昱臺

46.67%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty