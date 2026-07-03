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盤後速報 - 鈞寶(6155)次交易(6)日除息0.8元，參考價86.2元

鉅亨網新聞中心

鈞寶(6155-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

首日參考價為86.2元，相較今日收盤價87.00元，息值合計為0.8元，股息殖利率0.92%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/06 87.00 0.8 0.92% 0.0
2025/07/17 22.95 1.0 4.36% 0.0
2024/07/03 29.4 0.85 2.89% 0.0
2023/08/09 27.8 1.5 5.4% 0.0
2022/06/23 22.85 0.85 3.72% 0.0


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