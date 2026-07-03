盤後速報 - 鈞寶(6155)次交易(6)日除息0.8元，參考價86.2元
鉅亨網新聞中心
鈞寶(6155-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
首日參考價為86.2元，相較今日收盤價87.00元，息值合計為0.8元，股息殖利率0.92%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/06
|87.00
|0.8
|0.92%
|0.0
|2025/07/17
|22.95
|1.0
|4.36%
|0.0
|2024/07/03
|29.4
|0.85
|2.89%
|0.0
|2023/08/09
|27.8
|1.5
|5.4%
|0.0
|2022/06/23
|22.85
|0.85
|3.72%
|0.0
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