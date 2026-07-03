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盤後速報 - 東明-KY(5538)次交易(6)日除息1.5元，參考價32.4元

鉅亨網新聞中心

東明-KY(5538-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

首日參考價為32.4元，相較今日收盤價33.90元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.42%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/06 33.90 1.5 4.42% 0.0
2025/07/08 30.3 1.5 4.95% 0.0
2024/07/08 31.25 1.0 3.2% 0.0
2023/06/28 40.0 2.0 5.0% 0.0
2022/07/08 46.8 3.2 6.84% 0.0


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