盤後速報 - 東明-KY(5538)次交易(6)日除息1.5元，參考價32.4元
鉅亨網新聞中心
東明-KY(5538-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
首日參考價為32.4元，相較今日收盤價33.90元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.42%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/06
|33.90
|1.5
|4.42%
|0.0
|2025/07/08
|30.3
|1.5
|4.95%
|0.0
|2024/07/08
|31.25
|1.0
|3.2%
|0.0
|2023/06/28
|40.0
|2.0
|5.0%
|0.0
|2022/07/08
|46.8
|3.2
|6.84%
|0.0
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