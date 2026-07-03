盤後速報 - 強生(4747)次交易(6)日除息1.05元，參考價49.15元
鉅亨網新聞中心
強生(4747-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.05元。
首日參考價為49.15元，相較今日收盤價50.20元，息值合計為1.05元，股息殖利率2.09%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/06
|50.20
|1.05
|2.09%
|0.0
|2025/06/26
|63.4
|1.75
|2.76%
|0.0
|2024/06/21
|73.8
|1.4984
|2.03%
|0.0
|2023/06/12
|86.4
|2.0
|2.31%
|0.0
|2022/06/22
|33.0
|1.45
|4.39%
|0.0
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