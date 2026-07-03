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盤後速報 - 強生(4747)次交易(6)日除息1.05元，參考價49.15元

鉅亨網新聞中心

強生(4747-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.05元。

首日參考價為49.15元，相較今日收盤價50.20元，息值合計為1.05元，股息殖利率2.09%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/06 50.20 1.05 2.09% 0.0
2025/06/26 63.4 1.75 2.76% 0.0
2024/06/21 73.8 1.4984 2.03% 0.0
2023/06/12 86.4 2.0 2.31% 0.0
2022/06/22 33.0 1.45 4.39% 0.0


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