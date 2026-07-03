盤後速報 - 欣興(3037)次交易(6)日除息1.98元，參考價967.02元
鉅亨網新聞中心
欣興(3037-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.98元。
首日參考價為967.02元，相較今日收盤價969.00元，息值合計為1.98元，股息殖利率0.2%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/06
|969.00
|1.98015
|0.2%
|0.0
|2025/07/10
|122.5
|1.50005
|1.22%
|0.0
|2024/07/11
|175.5
|3.0
|1.71%
|0.0
|2023/07/13
|171.0
|7.99299
|4.67%
|0.0
|2022/07/15
|153.5
|3.4
|2.21%
|0.0
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