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盤後速報 - 欣興(3037)次交易(6)日除息1.98元，參考價967.02元

鉅亨網新聞中心

欣興(3037-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.98元。

首日參考價為967.02元，相較今日收盤價969.00元，息值合計為1.98元，股息殖利率0.2%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/06 969.00 1.98015 0.2% 0.0
2025/07/10 122.5 1.50005 1.22% 0.0
2024/07/11 175.5 3.0 1.71% 0.0
2023/07/13 171.0 7.99299 4.67% 0.0
2022/07/15 153.5 3.4 2.21% 0.0


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