信邦6月營收續創單月新高 Q2、上半年同寫最佳
鉅亨網記者彭昱文 台北
連接線大廠信邦 (3023-TW) 今 (2) 日公告 6 月營收 30.93 億元，月增 2.72%、年增 17.6%；第二季營收 90.63 億元，季增 8.88%，年增 16.70%；上半年營收 173.87 億元，年增 8.74%。
信邦指出，6 月營收續創公司成立以來單月營收歷史新高，主要受惠於綠能及工業應用等領域銷售增溫，分別較 5 月增長 25.87%、4.06%；第二季營收首度突破單季 90 億元大關創單季新高，上半年則創歷年同期最高點。
信邦表示，MAGIC 五大產業累計上半年度表現，相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長 23.34%、汽車產業成長 24.06%、綠能產業減少 10.48%、工業應用產業成長 25.14%、通訊及電子週邊產業減少 9.22%。
產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔合併營收 77.61%；連接器及零組件銷售佔 22.39%；產業別的銷售分佈，工業應用佔 35.60%；通訊及電子週邊佔 19.55%；綠能佔 18.57%；汽車佔 16.62%；醫療及健康照護佔 9.66%。
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