鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估下修至5.33元，預估目標價為54.69元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對金田(GFI-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.61元下修至5.33元，其中最高估值6.81元，最低估值4.65元，預估目標價為54.69元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.81(6.81)
|8.56
|8.93
|4.48
|最低值
|4.65(4.65)
|4.56
|3.18
|4.05
|平均值
|5.54(5.6)
|5.71
|4.96
|4.27
|中位數
|5.33(5.61)
|5.55
|4.6
|4.27
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|136.30億
|161.64億
|168.24億
|124.28億
|最低值
|120.32億
|116.46億
|109.39億
|124.28億
|平均值
|127.23億
|130.86億
|128.74億
|124.28億
|中位數
|124.97億
|127.29億
|121.66億
|124.28億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.89
|0.80
|0.79
|1.39
|4.00
|營業收入
|41.72億
|42.85億
|44.96億
|51.96億
|87.78億
詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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