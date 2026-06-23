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鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估上修至5.61元，預估目標價為54.69元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對金田(GFI-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.5元上修至5.61元，其中最高估值6.81元，最低估值4.65元，預估目標價為54.69元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.81(6.81)8.568.934.48
最低值4.65(4.65)4.563.184.05
平均值5.6(5.59)5.724.964.27
中位數5.61(5.5)5.554.634.27

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值136.30億161.64億168.24億124.28億
最低值120.32億116.46億109.39億124.28億
平均值128.25億130.84億128.70億124.28億
中位數127.61億127.29億121.66億124.28億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.890.800.791.394.00
營業收入41.72億42.85億44.96億51.96億87.78億

詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGFI

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